Строй-сити, торговая компания
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: улица Конституции СССР, 44/4
Индекс: 354000.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒918‒406‒99‒18
Сайт: http://stroycity-sochi.com
вид деятельности: Бетон / Раствор, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк