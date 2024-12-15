Строй страна, оптовая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: +7 (812) 645‒18‒65
Мобильный Телефон: +7‒911‒198‒20‒30
Сайт: http://stroi-strana.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк