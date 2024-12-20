Стройарсенал, магазин

город: Димитровград

Район: Димитровград городской округ

Адрес: Ульяновская, 50

Индекс: 433508.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒905‒349‒77‒33

Сайт: nan

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автомасла / Мотомасла / Химия, Бензиновое / дизельное оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Замки / Скобяные изделия, Запчасти / аксессуары для бытовой техники, Заточка / шлифовка режущих инструментов, Изготовление ключей, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебельная фурнитура, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Обои, Отделочные материалы, Печи / кам

Время работы: Пн: с 07:45 до 19:00, Вт: с 07:45 до 19:00, Ср: с 07:45 до 19:00, Чт: с 07:45 до 19:00, Пт: с 07:45 до 19:00, Сб: с 07:45 до 19:00, Вс: с 07:45 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду