СтройАрсенал, склад

город: Белово

Район: Беловский городской округ

Адрес: Коммунистическая, 29

Индекс: 652600.0

Телефон: +7 (38452) 2‒77‒60

Мобильный Телефон: +7‒999‒649‒34‒02

Сайт: http://stroyarsenal42.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для ванных комнат, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:30, Вт: с 08:30 до 18:30, Ср: с 08:30 до 18:30, Чт: с 08:30 до 18:30, Пт: с 08:30 до 18:30, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду