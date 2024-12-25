СтройАрсенал, склад
город: Белово
Район: Беловский городской округ
Адрес: Коммунистическая, 29
Индекс: 652600.0
Телефон: +7 (38452) 2‒77‒60
Мобильный Телефон: +7‒999‒649‒34‒02
Сайт: http://stroyarsenal42.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для ванных комнат, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 08:30 до 18:30, Вт: с 08:30 до 18:30, Ср: с 08:30 до 18:30, Чт: с 08:30 до 18:30, Пт: с 08:30 до 18:30, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду