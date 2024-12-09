СтройАвтоЦентр, торгово-сервисный центр

город: пгт Кугеси

Район: Чебоксарский район

Адрес: улица Шоршелская, 6 к2

Индекс: 429500.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒903‒358‒38‒26

Сайт: http://www.stroyavtocentr.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт