Стройбаза №1, строительный магазин
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: улица Чичерина, 22
Индекс: 454100.0
Телефон: +7 (351) 222‒20‒20
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://s-b-1.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк