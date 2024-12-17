Стройбаза №1, строительный магазин

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: улица Чичерина, 22

Индекс: 454100.0

Телефон: +7 (351) 222‒20‒20

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://s-b-1.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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