Стройбаза, магазин строительных материалов

город: Назрань

Район: Назрань городской округ

Адрес: проспект Базоркина, 70а/1

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒746‒22‒22

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Кирпич, Лакокрасочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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