Стройбаза, магазин строительных материалов
город: Назрань
Район: Назрань городской округ
Адрес: проспект Базоркина, 70а/1
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒746‒22‒22
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Кирпич, Лакокрасочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк