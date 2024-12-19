СтройБери, магазин

город: Курган

Район: Курган городской округ

Адрес: Максима Горького, 238 к4

Индекс: 640022.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒912‒834‒47‒67

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Отделочные материалы, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты