Стройбум-1, база стройматериалов

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Вокзальная 3-я, 8

Индекс: nan

Телефон: +7 (83147) 6‒05‒18

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Измерительный инструмент, Кирпич, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

youcanchoose

Дорожное Полотно

Мир кровли, магазин

Стройград, компания

Идеал, торгово-монтажная компания

Итера, компания

Мастерская декоративного камня

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.