Стройбум-1, база стройматериалов
город: Арзамас
Район: Арзамас городской округ
Адрес: Вокзальная 3-я, 8
Индекс: nan
Телефон: +7 (83147) 6‒05‒18
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Измерительный инструмент, Кирпич, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк