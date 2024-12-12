Стройбыт, склад-магазин строительных материалов
город: пос. Солонцы
Район: Емельяновский район
Адрес: проспект Котельникова, 5в
Индекс: 660015.0
Телефон: +7 (391) 208‒51‒51
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Деревянная тара, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сельхозтехника / Вспомогательные устройства, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Цеме
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк