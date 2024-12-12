Стройбыт, склад-магазин строительных материалов

город: пос. Солонцы

Район: Емельяновский район

Адрес: проспект Котельникова, 5в

Индекс: 660015.0

Телефон: +7 (391) 208‒51‒51

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Деревянная тара, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сельхозтехника / Вспомогательные устройства, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Цеме

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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