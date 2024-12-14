Стройдом, магазин строительных материалов
город: Нижний Тагил
Район: Нижний Тагил городской округ
Адрес: Окунева, 8
Индекс: 622018.0
Телефон: +7 (3435) 331‒777
Мобильный Телефон: +7‒982‒633‒17‒77
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду