Стройдом, магазин строительных материалов

город: Нижний Тагил

Район: Нижний Тагил городской округ

Адрес: Окунева, 8

Индекс: 622018.0

Телефон: +7 (3435) 331‒777

Мобильный Телефон: +7‒982‒633‒17‒77

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду

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