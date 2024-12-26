СтройДом, магазин

город: Шахты

Район: Шахты городской округ

Адрес: проспект Чернокозова, 126Б

Индекс: nan

Телефон: +7 (8636) 23‒85‒33

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду