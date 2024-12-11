СтройДом, склад-магазин строительных материалов

город: пос. Октябрьский

Район: Сысертский городской округ

Адрес: Свердлова, 1в/2

Индекс: 624005.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒879‒94‒73

Сайт: nan

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлорежущий инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Слесарно-монтажный инструмент, Стено

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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