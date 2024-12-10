Стройдом, торговая компания

город: Верхняя Пышма

Район: Верхняя Пышма городской округ

Адрес: Успенский проспект, 131г

Индекс: nan

Телефон: +7 (343) 278‒70‒37

Мобильный Телефон: +7‒922‒209‒38‒35

Сайт: http://stroidom-sts.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кабель / Провод, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк