Стройдом, торгово-строительная компания

город: Кстово

Район: Кстовский муниципальный район

Адрес: Магистральная, 47

Индекс: 607650.0

Телефон: +7 (831) 414‒33‒44

Мобильный Телефон: +7‒960‒182‒82‒12

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Резиновые покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду