СтройДом, торгово-строительная компания

город: Нижний Тагил

Район: Нижний Тагил городской округ

Адрес: Черноисточинское шоссе, 70

Индекс: 622049.0

Телефон: +7 (3435) 44‒03‒50

Мобильный Телефон: +7‒904‒547‒68‒48

Сайт: http://xn--96-jlc6ajqh.xn--p1ai

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду