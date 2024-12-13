Стройдом70.рф, интернет-магазин

город: с. Богашево

Район: Томский район

Адрес: Советская, 1

Индекс: 634570.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒952‒153‒19‒99

Сайт: http://xn--70-jlctqjcmik.xn--p1ai

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Звукоизоляционные материалы, Пункты выдачи интернет-заказов, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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