Стройдом70.рф, интернет-магазин
город: с. Богашево
Район: Томский район
Адрес: Советская, 1
Индекс: 634570.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒952‒153‒19‒99
Сайт: http://xn--70-jlctqjcmik.xn--p1ai
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Звукоизоляционные материалы, Пункты выдачи интернет-заказов, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком