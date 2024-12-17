Стройдомсервис, торгово-производственная компания

город: с. Миловка

Район: Уфимский район

Адрес: Михайлова, 10/3

Индекс: 450519.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒963‒140‒99‒99

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Изготовление витражей / мозаики, Остекление / отделка балконов и лоджий, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк