Стройдвор, компания

город: Черкесск

Район: Черкесский городской округ

Адрес: Кавказская улица, 147

Индекс: nan

Телефон: +7 (8782) 21‒33‒68

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroidvor.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообработка, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для предприятий общественного питания, Мебель для учебных и дошкольных учреждений, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Порошковые краски, Посуда, Промышленные тру

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт