Стройдвор, компания
город: Черкесск
Район: Черкесский городской округ
Адрес: Кавказская улица, 147
Индекс: nan
Телефон: +7 (8782) 21‒33‒68
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://stroidvor.ru
вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообработка, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для предприятий общественного питания, Мебель для учебных и дошкольных учреждений, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Порошковые краски, Посуда, Промышленные тру
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт