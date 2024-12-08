Стройдвор, компания

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: Началовское шоссе, 22а

Индекс: 414004.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒906‒459‒21‒95

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Нержавеющий металлопрокат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электроустановочная продукция

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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