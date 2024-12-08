Стройдвор, компания
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: Началовское шоссе, 22а
Индекс: 414004.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒906‒459‒21‒95
Сайт: nan
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Нержавеющий металлопрокат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электроустановочная продукция
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду