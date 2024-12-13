Стройдвор, торговая фирма

город: с. Солянка

Район: Наримановский район

Адрес: Николаевское шоссе, 41 лит Д

Индекс: 416130.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒903‒321‒82‒60

Сайт: nan

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнезащитные материалы, Огнеупорны

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду