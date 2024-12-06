Стройдвор30.РФ, официальный представитель Vetonit, Isover, Gyproc
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: Славянская, 1ж
Индекс: 414041.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒988‒172‒99‒66
Сайт: http://xn--30-dlchy3adlfdl.xn--p1ai
вид деятельности: Абразивный инструмент, Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 08:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду