Стройдвор30.РФ, официальный представитель Vetonit, Isover, Gyproc

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: Славянская, 1ж

Индекс: 414041.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒988‒172‒99‒66

Сайт: http://xn--30-dlchy3adlfdl.xn--p1ai

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду