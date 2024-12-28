Стройэкспресс, оптово-розничная компания по продаже строительных материалов

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Свердловский тракт, 5 к1

Индекс: 454008.0

Телефон: +7 (351) 277‒77‒88

Мобильный Телефон: +7‒909‒086‒06‒41

Сайт: http://www.stroyxpress.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Материалы для дорожного строительства, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк