Стройэлемент, официальный представитель компании Ponova и U-Plast
город: Артем
Район: Артёмовский городской округ
Адрес: 1-я Рабочая улица, 16
Индекс: 692770.0
Телефон: +7 (423) 230‒88‒80
Мобильный Телефон: +7‒902‒524‒27‒80
Сайт: http://vlad-element.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду