Стройэлемент, официальный представитель компании Ponova и U-Plast

город: Артем

Район: Артёмовский городской округ

Адрес: 1-я Рабочая улица, 16

Индекс: 692770.0

Телефон: +7 (423) 230‒88‒80

Мобильный Телефон: +7‒902‒524‒27‒80

Сайт: http://vlad-element.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду