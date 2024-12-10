Стройфикс, склад строительных материалов

город: д. Бородино

Район: Мытищи городской округ

Адрес: Осташковское шоссе, 59 ст1а

Индекс: 141031.0

Телефон: +7 (495) 664‒37‒48

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.stroyfiks.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Напольные покрытия / Комплектующие, Подвесные потолки, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк