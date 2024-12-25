Стройформат, компания

город: Балаково

Район: Балаковский район

Адрес: проспект Героев, 48

Индекс: nan

Телефон: +7 (8453) 68‒42‒59

Мобильный Телефон: +7‒927‒225‒42‒59

Сайт: http://sformats.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Замки / Скобяные изделия, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду