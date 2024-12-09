Стройформат, магазин отделочных и строительных материалов

город: Жигулёвск

Район: Жигулёвск городской округ

Адрес: Магистральная улица, 9

Индекс: 445350.0

Телефон: +7 (84862) 2‒37‒07

Мобильный Телефон: +7‒927‒616‒77‒07

Сайт: http://sformat.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Комплектующие для окон, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Светотехника, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк