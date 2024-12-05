СтройГид, магазин отделочных материалов и сантехники

город: Балаково

Район: Балаковский район

Адрес: набережная Леонова, 53/1

Индекс: nan

Телефон: +7 (8453) 22‒05‒15

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroy-gid.su

вид деятельности: Автоэмали, Бетоносмесительные установки, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Порошковые кра

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк