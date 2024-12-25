СтройГид, торговая компания

город: Барнаул

Район: Барнаул городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: +7 (3852) 69‒26‒71

Мобильный Телефон: +7‒902‒998‒26‒71

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Ремонт / отделка помещений, Светотехника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 08:30 до 22:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты

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