Стройгород

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: проспект Академика Королёва, 18

Индекс: 644012.0

Телефон: +7 (3812) 95‒60‒74

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Бетон / Раствор, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Облицовоч

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк