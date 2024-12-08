СтройГОСТ, магазин строительных материалов
город: д. Копцевы Хутора
Район: Липецкий район
Адрес: Вокзальная, ст76а
Индекс: nan
Телефон: +7 (4742) 76‒68‒06
Мобильный Телефон: +7‒903‒867‒51‒51
Сайт: http://stroygost48.ru
вид деятельности: Железобетонные изделия, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Электроустановочная продукция
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду