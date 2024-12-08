СтройГОСТ, магазин строительных материалов

город: д. Копцевы Хутора

Район: Липецкий район

Адрес: Вокзальная, ст76а

Индекс: nan

Телефон: +7 (4742) 76‒68‒06

Мобильный Телефон: +7‒903‒867‒51‒51

Сайт: http://stroygost48.ru

вид деятельности: Железобетонные изделия, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду