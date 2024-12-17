Стройград, компания

город: Елец

Район: Елец городской округ

Адрес: улица Ленина, 71

Индекс: nan

Телефон: +7 (47467) 2‒75‒77

Мобильный Телефон: +7‒910‒350‒13‒05

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк