СтройГрад, оптово-розничная компания
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Журналистов, 100а
Индекс: 420053.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒396‒89‒95
Сайт: nan
вид деятельности: Изделия из стеклопластика, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк