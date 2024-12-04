СтройГрад, оптово-розничная компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Журналистов, 100а

Индекс: 420053.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒396‒89‒95

Сайт: nan

вид деятельности: Изделия из стеклопластика, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк