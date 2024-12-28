Стройградик, магазин товаров для ремонта

город: Норильск

Район: Норильск городской округ

Адрес: Спортивная улица, 12а

Индекс: 663330.0

Телефон: +7 (3919) 36‒45‒06

Мобильный Телефон: +7‒906‒904‒08‒88

Сайт: http://stroygrad.shop

вид деятельности: Абразивный инструмент, Аксессуары для ванных комнат, Бензиновое / дизельное оборудование, Бензоинструмент, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Грузоподъёмное оборудование для строительства, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Клининговое оборудование / инвентарь, Ковры, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, ЛДСП /

Время работы: Пн: с 10:00 до 22:00, Вт: с 10:00 до 22:00, Ср: с 10:00 до 22:00, Чт: с 10:00 до 22:00, Пт: с 10:00 до 22:00, Сб: с 10:00 до 21:00, Вс: с 10:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду