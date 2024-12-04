СтройХолдинг, жестяной цех
город: пос. Трудовое
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: улица Пшеницына, 35
Индекс: 690910.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒526‒58‒88
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Окна, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:30 до 18:00, Вт: с 09:30 до 18:00, Ср: с 09:30 до 18:00, Чт: с 09:30 до 18:00, Пт: с 09:30 до 18:00, Сб: с 09:30 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду