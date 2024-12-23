Стройиндустрия плюс, торгово-строительная компания

город: пгт Петра Дубрава

Район: Волжский район

Адрес: nan

Индекс: 443546.0

Телефон: +7 (846) 928‒31‒41

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.chameleon.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Строительные материалы, Строительство / обслуживание наружных систем отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк