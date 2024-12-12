СтройиноваторОмск, строительная компания

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Шебалдина, 60

Индекс: 644070.0

Телефон: +7 (3812) 34‒19‒65

Мобильный Телефон: +7‒904‒828‒43‒86

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Строительство многоквартирных домов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком