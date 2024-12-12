СтройиноваторОмск, строительная компания
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: Шебалдина, 60
Индекс: 644070.0
Телефон: +7 (3812) 34‒19‒65
Мобильный Телефон: +7‒904‒828‒43‒86
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Строительство многоквартирных домов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком