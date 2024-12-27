Стройинжиниринг, компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: +7 (343) 243‒54‒53
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.96stroim.ru
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Быстровозводимые здания / сооружения, Погонажные изделия, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк