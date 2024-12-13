Стройка, база строительных материалов

город: Бор

Район: Бор городской округ

Адрес: Стеклозаводское шоссе, 1д/1

Индекс: 606440.0

Телефон: +7 (83159) 9‒99‒66

Мобильный Телефон: +7‒902‒306‒95‒35

Сайт: http://borstroytorg.ru

вид деятельности: Входные двери, Керамическая плитка / Кафель, Крепёжные изделия, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Слесарно-монтажный инструмент, Стеновые панели, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт