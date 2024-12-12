Стройка33, производственная компания

город: Владимир

Район: Владимир городской округ

Адрес: улица Куйбышева, 28а/2

Индекс: 600035.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒929‒027‒67‒67

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (летний период: пн-пт 9:00-18:00; сб 9:00-14:00; вс выходной)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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