Стройка33, производственная компания
город: Владимир
Район: Владимир городской округ
Адрес: улица Куйбышева, 28а/2
Индекс: 600035.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒929‒027‒67‒67
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (летний период: пн-пт 9:00-18:00; сб 9:00-14:00; вс выходной)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк