Стройкаveka, производственно-строительная компания
город: Новокузнецк
Район: Новокузнецкий городской округ
Адрес: Фесковская улица, 155а
Индекс: 654002.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒923‒032‒33‒12
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду