Стройкаveka, производственно-строительная компания

город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: Фесковская улица, 155а

Индекс: 654002.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒923‒032‒33‒12

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду