Стройкер, база строительных и отделочных материалов
город: Арзамас
Район: Арзамас городской округ
Адрес: Льва Толстого, 48Б к3
Индекс: nan
Телефон: +7 (83147) 6‒35‒04
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://stmat.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Подвесные потолки, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт