Стройкер, база строительных и отделочных материалов

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Льва Толстого, 48Б к3

Индекс: nan

Телефон: +7 (83147) 6‒35‒04

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stmat.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Подвесные потолки, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт