Стройкер, база строительных и отделочных материалов

город: Дзержинск

Район: Дзержинск городской округ

Адрес: Нижегородское шоссе, 4

Индекс: 606016.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stmat.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Огнезащитные материалы, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Подвесные потолки,

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт