Стройкомплект, компания по продаже строительных материалов
город: Раменское
Район: Раменский городской округ
Адрес: улица Михалевича, 72
Индекс: 140101.0
Телефон: +7 (495) 150‒05‒25
Мобильный Телефон: +7‒915‒050‒04‒48
Сайт: http://strd.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (22.02: 9:00-16:00; 23.02: выходной)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк