Стройкомплект, компания по продаже строительных материалов

город: Воскресенск

Район: Воскресенск городской округ

Адрес: улица Лермонтова, 1

Индекс: 140205.0

Телефон: +7 (495) 150‒05‒25

Мобильный Телефон: +7‒915‒050‒04‒48

Сайт: http://strd.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк