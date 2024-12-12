Стройкомплект, компания по продаже строительных материалов

город: Серпухов

Район: Серпухов городской округ

Адрес: улица Ворошилова, 126а

Индекс: 142200.0

Телефон: +7 (499) 322‒48‒85

Мобильный Телефон: +7‒929‒904‒16‒49

Сайт: http://strd.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (22.02: 9:00-16:00; 23.02: выходной)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду