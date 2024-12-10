Стройкомплект, торговая компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Сормовское шоссе, 20
Индекс: 603074.0
Телефон: +7 (831) 260‒15‒17
Мобильный Телефон: +7‒920‒080‒69‒20
Сайт: http://www.strd.ru
вид деятельности: Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк