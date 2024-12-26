Стройкомплект, торговый дом

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Журналистов, 101а

Индекс: 420029.0

Телефон: +7 (843) 240‒43‒43

Мобильный Телефон: +7‒966‒240‒15‒27

Сайт: nan

вид деятельности: Газовое оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Изделия из стеклопластика, Кирпич, Кровельные материалы, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Сантехника / Санфаянс, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство / обслуживание наружных систем отопления / водоснабжения / канализации, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты