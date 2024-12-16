Стройкомплект
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: улица Карла Маркса, 4/2
Индекс: 610020.0
Телефон: +7 (8332) 26‒61‒10
Мобильный Телефон: +7‒912‒700‒02‒98
Сайт: http://xn--43-mlcpfbfhpcmgmok.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк