Стройкомплектация, торгово-монтажная компания
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Ветеранов Труда, 58 ст17
Индекс: 625031.0
Телефон: +7 (3452) 98‒05‒19
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tmk-stroykomplekt.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Огнезащитные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк