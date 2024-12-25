Стройкомплектация, торгово-монтажная компания

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Ветеранов Труда, 58 ст17

Индекс: 625031.0

Телефон: +7 (3452) 98‒05‒19

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tmk-stroykomplekt.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Огнезащитные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк